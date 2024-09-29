ТАСС предупредил о готовящемся уголовном деле против лидера «Порнофильмов» Владимира Котлярова. Несколько дней назад его оштрафовали за «дискредитацию» армии

Уголовное дело о повторной «дискредитации» армии грозит лидеру группы «Порнофильмы» Владимиру Котлярову. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Данный вопрос рассматривается. В случае возбуждения уголовного дела, вокалисту группы „Порнофильмы“ грозит лишение свободы на срок до пяти лет», — сказал собеседник агентства.

Как напоминает ТАСС, 27 сентября Котляров был оштрафован Тверским районным судом Москвы на 50 тысяч рублей по административной статье о «дискредитации». Наличие двух таких штрафов за год является поводом для возбуждения уголовного дела. До этого у Котлярова уже был аналогичный штраф в июне.

После начала полномасштабной войны в Украине музыканты «Порнофильмов» выступили с антивоенной позицией и уехали из России.

Владимир Котляров в сентябре 2023 года был объявлен «иностранным агентом».

Несколько песен «Порнофильмов» были запрещены в России. Композицию «Роди мне 1000 детей» внесли в реестр запрещенной информации. Песню «Нищих убивай!» включили в список экстремистских материалов. Композиция «Это пройдет» была удалена из российской версии Apple Music.

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