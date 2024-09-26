Ростехнадзор обсуждает отсрочку замены 140 тысяч старых лифтов в многоквартирных домах по всей стране

Ростехнадзор обсуждает возможность перенести дату, когда в многоквартирных жилых домах по всей стране должны быть остановлены и заменены около 140 тысяч лифтов, у которых истек срок эксплуатации, рассказала РИА Новости заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

По техническому регламенту Евразийского таможенного союза, все лифты, у которых истек срок эксплуатации (около 25 лет), должны быть заменены к 15 февраля 2025 года, уточнила депутат.

«Сейчас таких лифтов порядка 140 тысяч, и всем очевидно, что до февраля 2025 года мы эти лифты не заменим. Поэтому Ростехнадзор по формальным основаниям начнет их останавливать как несоответствующие требованиям технического регламента. Сейчас там активно обсуждается вопрос о переносе этой даты», — сказала Разворотнева.

Депутат отметила, что лифты не станут новее, но предположила, что по итогам проверки можно будет остановить не все работающие лифты с истекшим сроком эксплуатации. «Опасных лифтов у нас тоже много, и тут нужно предпринимать, конечно, такие экстраординарные меры для того, чтобы эту замену осуществить», — добавила она.

По словам Разворотневой, без поддержки государства заменить все старые лифты невозможно, а самая тяжелая ситуация возникла в домах, которые выбрали способ накопления на капитальный ремонт на спецсчетах. «Лифты сейчас очень подорожали, это самый дорогой вид капремонта, больше трех миллионов уже стоит. На спецсчетах нет, занять их неоткуда, и, конечно, в первую очередь таким домам надо помочь», — считает депутат.

По ее мнению, на всю страну нужно распространить практику, когда около 20% стоимости лифта дает федеральный бюджет, еще 30% — региональный, а все остальное — рассрочка для жильцов дома. При таком подходе, по оценкам депутата, в ближайшие три года удастся заменить около 40 тысяч лифтов. «Если эту схему продолжить до 2030 года, то мы точно все лифты приведем в нормативное состояние», — заявила Разворотнева.

После начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину с российского рынка ушли одни из крупнейших производителей лифтов — Otis и Kone. Вскоре Российское лифтовое объединение сообщило, что власти регионов снизили закупки лифтов по программам капремонта из-за резкого роста стоимости оборудования. В объединении предупреждали, что замена старых лифтов на новые оказалась под угрозой срыва. В январе 2024-го Российское лифтовое объединение сообщило, что нет финансирования на замену 45 тысяч старых лифтов в многоквартирных домах по всей стране.