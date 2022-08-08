В России замена старых лифтов на новые оказалась под угрозой срыва из-за роста цен. В Москве за полгода их закупки снизились на 98%

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Власти регионов России в январе-июле 2022 года сократили закупки новых лифтов в рамках программ капитального ремонта многоквартирных домов. Об этом сообщила газета «Коммерсант», ссылаясь на данные ассоциации «Российское лифтовое объединение» (РЛО).

За семь месяцев в регионах прошло 4,3 тысячи аукционов по замене лифтов общей стоимостью 14 миллиардов рублей. Это в три раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года, и в два раза меньше, чем в январе-июле 2020 года.

В Москве закупки лифтов сократились в 63 раза: в указанный период московские власти купили всего 35 штук, тогда как годом ранее — 2,2 тысячи. Также закупки существенно снизились в Красноярском крае, Волгоградской, Ростовской и Смоленской областях. Власти этих регионов не ответили на запросы издания.

Закупки снизились из-за роста цен. Как заявил гендиректор ассоциации РЛО Петр Харламов, за первые семь месяцев 2022 года цены выросли на 30%, в то время как за весь 2021 год — на 20%. Он отметил, что региональные фонды капремонта заложили бюджет на замену лифтов в 2022 году еще в начале 2021 года. Сейчас, по данным РЛО, стоимость новых лифтов в зависимости от региона колеблется от двух до трех миллионов рублей.

По данным Росстата, в первом полугодии 2022 года производство лифтового оборудования упало на 40% год к году, до девяти тысяч штук.

В июле американская корпорация Otis Worldwide Corporation, один из крупнейших в мире производителей лифтов и подъемного оборудования, объявила, что продала свой бизнес в России.