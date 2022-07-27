Производитель лифтов Otis продал российский бизнес

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Американская корпорация Otis Worldwide Corporation, один из крупнейших в мире производителей лифтов и подъемного оборудования, объявила о продаже своего бизнеса в России. Об этом говорится в отчете компании за второй квартал 2022 года.

Покупателем выступает российский холдинг S8 Capital Армена Саркисяна, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Минпромторга РФ. Сделка, сумма которой не разглашается, будет закрыта в ближайшее время.

В России Otis принадлежит завод в Санкт-Петербурге по производству лифтового оборудования (на нем выпускается до семи тысяч лифтов в год), а также сервисная сеть.

Производство будет возобновлено под новым брендом. Как утверждает глава Минпромторга Денис Мантуров, предприятия начнут принимать заказы уже с 1 августа.

«В результате длительных переговоров удалось выйти на формат, при котором российская площадка сохраняет полную работоспособность: остается производственное оборудование, технология, сохраняются компетенции и рабочие места. Кроме того, условиями сделки гарантировано продолжение поставок необходимых запчастей», — рассказал министр.

По оценке Йельского университета, после начала войны в Украине свою деятельность в России приостановили уже более одной тысячи зарубежных компаний.

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