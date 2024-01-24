В России нет денег на замену 45 тысяч старых лифтов в многоквартирных домах. Средств, собранных жильцами на капремонт, на это не хватает

В 2025 году по всей России потребуется заменить более 100 тысяч работающих лифтов, но денег на замену 45 тысяч из них, установленных в жилых домах, нет. Такие данные сообщили «Коммерсанту» в Российском лифтовом объединении (РЛО).

С 2014 года в России работает механизм, в рамках которого владельцы квартир в домах, не включенных в программу капремонта, накапливают средства на эти цели на спецсчетах. Но за это время, по словам главы РЛО Петра Харламова, ни один дом «не сумел накопить даже на один лифт», учитывая, что их, как правило, несколько в каждом доме.

Когда дому требуется срочный капремонт, то местные власти вынуждают собственников жилья переходить на так называемый котловый способ накопления, где собираются деньги на ремонт всех домов. Такая схема может быть выгодна для собственников жилья в конкретном доме, но значительно усложняет реализацию программ капремонта в регионах для всех остальных домов, заявил президент Ассоциации компаний, обслуживающих недвижимость, Никита Чулочников.

Возможности региональных бюджетов и фондов капремонта, по подсчетам гендиректора «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, обеспечивают замену не более 20 тысяч лифтов в год. При этом цены на лифты растут (в 1,5 раза за последние годы, по оценке собеседников издания), а сметы капремонта составлялись, исходя из более низкой стоимости оборудования.

Участники рынка, опрошенные «Коммерсантом», считают, что для того, чтобы увеличить темпы замены старых лифтов, необходимы средства из федерального бюджета и государственных банков. При этом, по их мнению, у российских производителей лифтов есть ресурсы для того, чтобы нарастить производство такого оборудования.

После начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину с российского рынка ушли одни из крупнейших производителей лифтов — Otis и Kone.

В июне 2022 года Российское лифтовое объединение сообщало, что власти регионов резко снизили закупки лифтов для программ капремонта в связи с резким ростом стоимости такого оборудования. Представители объединения тогда предупреждали, что замена старых лифтов на новые оказалась под угрозой срыва.