В Алабуге планируют запустить производство иранских холодильников. Дроны там уже собирают

Иранская компания Entekhab Group, занимающаяся производством бытовой техники, ведет переговоры о покупке завода холодильников крупного китайского бренда Midea в Алабуге (Татарстан), пишет «Коммерсант» со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров.

Речь идет о производстве, которое в 2020 году запустила Midea совместно с ООО «Континент производственные решения». Завод в Алабуге позволяет выпускать 350 тысяч единиц техники в год, общая площадь фабрики — 24,3 тысячи квадратных метров. По данным источников издания, в 2024 году Midea вышла из капитала российской фабрики в этом году, так как начала строительство нового предприятия в Беларуси.

Ранее Entekhab Group вела переговоры о покупке турецкого предприятия Vestel в Александрове Владимирской области, а также, писал «Коммерсант», рассматривала возможность приобрести российские заводы Samsung и LG. Однако эти попытки успехом не увенчались, в частности, от покупки Vestel компания отказалась из-за слишком больших затрат на переоборудование предприятия.

В российской компании «Марвел-Дистрибуция», занимающейся поставками бытовой техники и электроники, заявили «Коммерсанту», что выход Entekhab Group на российский рынок — одна из немногих возможностей расширить производство для компании из Ирана, давно находящейся под санкциями.

В самой Midea и ООО «Континент производственные решения» на запрос издания о комментариях по поводу переговоров с Entekhab Group не ответили.

В особой экономической зоне «Алабуга» развернуто массовое производство иранских ударных беспилотников «Шахед», которые Россия использует в войне против Украины. К сборке дронов привлекли студентов. В апреле 2024 года по Алабуге был нанесен удар украинскими дронами, было повреждено здание студенческого общежития, расположенное рядом с цехом, где собирают беспилотники.

После начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину многие крупные иностранные компании, в том числе производители бытовой техники и электроники, объявили о приостановке поставок на российский рынок, продаже активов в РФ или сокращении операций в России. Некоторая иностранная продукция поставляется в РФ через другие страны по так называемому параллельному импорту, что сказывается как на ее доступности, так и на цене.

Entekhab Group, пишет «Коммерсант», один из крупнейших производителей бытовой техники в Иране. Она выпускает посудомоечные и стиральные машины, холодильники, телевизоры.

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