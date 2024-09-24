Госдума предложила ввести административные штрафы до пяти миллионов рублей за «пропаганду чайлдфри»

Спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин сообщил в телеграм-канале 24 сентября, что депутаты начали рассматривать законопроект, «запрещающий пропаганду осознанного отказа от деторождения».

По его словам, законопроект предусматривает запрет «пропаганды чайлдфри» в интернете, СМИ, фильмах и рекламе.

За нарушение запрета предлагается ввести административные штрафы «по аналогии с теми, что были приняты при вашей поддержке ранее за пропаганду ЛГБТ и », сообщил Володин.

По данным спикера Госдумы, законопроект предполагает штрафы до 400 тысяч рублей для физических лиц, до 800 тысяч рублей для должностных лиц и до пяти миллионов рублей для юридических лиц.

Текст законопроекта пока не доступен. В двух законопроектах 2022 и 2023 годов, в которых говорилось о запрете «пропаганды чайлдфри», нет никаких изменений. При этом российские депутаты регулярно проводят свои законодательные инициативы, добавляя поправки в другие законопроекты, которые уже находятся на рассмотрении парламента.

Запрет «пропаганды чайлдфри» в России обсуждают с 2022 года, когда в Госдуму внесли законопроект, предлагающий запретить распространять среди несовершеннолетних информацию, пропагандирующую добровольный отказ от рождения детей. Тогда законопроект не приняли.

К этому вопросу вернулись в сентябре 2024 года. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила 18 сентября, что выступает за запрет «движения чайлдфри», а уже 23 сентября, как сообщили российские СМИ, правительство «концептуально поддержало» законопроект.

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