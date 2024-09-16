«Сегун» получил 18 наград «Эмми», в том числе как лучший драматический сериал

В Лос-Анджелесе прошла 76-я церемония вручения телевизионной премии «Эмми».

Лидером по числу наград стал сериал «Сегун», победивший в общей сложности в 18 номинациях. В частности, он был признан лучшим драматическим сериалом, а Хироюки Санада и Анна Саваи получили награды как лучший актер и актриса в драматическом сериале. Актеры из Японии, отмечает Associated Press, стали победителями в этих номинациях впервые в истории «Эмми».

Лучшим комедийным сериалом были названы «Хитрости», а Джин Смарт, сыгравшая в нем главную роль, победила в номинации «Лучшая актриса комедийного сериала». Лучшим актером в комедийном сериале стал Джереми Аллен Уайт за роль в «Медведе», его коллеги по сериалу Эбон Мосс-Бакрак и Лиза Колон-Зайас получили «Эмми» как лучший актер и актриса в ролях второго плана в комедийном сериале. Всего «Медведь» собрал 11 «Эмми».

В номинации «Лучший мини-сериал» победил «Олененок». Сериал получил четыре «Эмми», включая награды Ричарду Гэдду (лучшая мужская роль в мини-сериале) и Джессике Ганнинг (лучшая актриса в роли второго плана в минисериале). Лучшей актрисой в минисериале стала Джоди Фостер («Настоящий детектив»). Это первая «Эмми» для Фостер, дважды получавшей «Оскар».