Приемный отец Дани Милохина рассказал, что во двор его дома в Анапе бросили коктейль Молотова и записку с требованием отправить сына на войну

Приемный отец тиктокера Дани Милохина Дмитрий Тюленев рассказал, что во двор его дома в Анапе бросили бутылку с зажигательной смесью и запиской, в которой было требование отправить Милохина на войну.

«Вчера ночью нам прилетела во двор бутылка с зажигательной смесью, коктейль Молотова. Загорелись стройматериалы, чуть не загорелся дом», — рассказал Тюленев в своем инстаграме. По его словам, вместе с бутылкой во двор подкинули записку со словами: «Даню Милохина на , а семейку в ад».

Тюленев говорит, что после того, как загорелись стройматериалы во дворе, быстро приехали пожарные и следственная группа, пожар удалось потушить.

Кроме того, по словам Дмитрия Тюленева, ему давно поступали угрозы и требования «повлиять» на Даню Милохина, чтобы тот вернулся в Россию.

В управлении МВД по Краснодарскому краю РБК подтвердили, что полиция начала расследование. По данным МВД, сообщение о пожаре поступило в 4:15 в ночь на 15 сентября. Сейчас МВД проводит «комплекс мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего».

Тиктокер Даня Милохин (у него больше 18 миллионов подписчиков) уехал из России в США в октябре 2022 года. В сентябре 2023 года, как писали российские таблоиды, он вернулся в Россию, и сразу вслед за этим глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что написала в Минобороны России обращение с просьбой призвать Милохина в армию. На следующий день Мизулина написала, что Милохин улетел из России в Дубай. В октябре Дмитрий Тюленев рассказал, что сотрудники военкомата принесли повестку на срочную военную службу по месту регистрации Милохина в Анапе.