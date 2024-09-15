Мать политика Алексея Навального Людмила Навальная прокомментировала расследование Фонда борьбы с коррупцией, в котором утверждается, что бывший топ-менеджер ЮКОСа Леонид Невзлин заказал покушение на политика Леонида Волкова, а также был причастен к организации нападений на директора ФБК Ивана Жданова в Женеве и жену экономиста Максима Миронова Александру Петрачкову в Аргентине.

Навальная написала в фейсбуке, что гордится соратниками своего погибшего сына. Она также пожелала тем, кто считает расследование ФБК о нападениях «сварой» и «склоками», никогда не оказаться в таких же ситуациях, как Волков, Жданов и Петрачкова.

О «сваре», «склоках» и «памяти Алёши».

Есть люди, которые на угрозу жизни и безопасности своих друзей и соратников, смотрят через призму пресловутой политической целесообразности. Что ж, это их выбор, их биографии и их будущие некрологи.

Алексей был другим. Для него нравственность, мораль и безопасность близких всегда были превыше всего. Я горжусь его соратниками, которые идут по тому же пути. Маша, Леонид, Иван, Руслан — люблю вас и горжусь вами!

Тем, кто называет нападение на женщин и детей «сварой», искренне желаю никогда не оказаться в подобных ситуациях ни им, ни их близким.

Комментарий Людмилы Навальной, вероятно, стал ответом журналистке Евгении Альбац, которая охарактеризовала выход расследования ФБК как «свару». «Как же мне жалко Алёшу и память о нем. Он боролся с Путиным и против войны каждый день, сидя в ШИЗО , где его пытали голодом, холодом, запахами и соседями. Он писал и в паблик — зная, что за каждую строчку получит очередное наказание, и в письмах — от Натана Щаранского до Kerry Kennedy. Его за это убили семь месяцев назад. И все эти месяцы его наследство, его дело разменивается на свары и спускается в унитаз», — написала Альбац ранее в соцсети Х.