Участники миссии Polaris Dawn (первые непрофессиональные астронавты, совершившие выход в открытый космос) вернулись на Землю

Космический корабль «Крю Дрэгон» компании SpaceX с участниками миссии Polaris Dawn на борту благополучно вернулся на Землю.

Спускаемая капсула на парашютах приводнилась в Мексиканском заливе к юго-западу от Флориды в 03:36 15 сентября по времени восточного побережья США (10:36 по Москве). SpaceX вела прямую трансляцию возвращения миссии.

Polaris Dawn — первая коммерческая исследовательская миссия — стартовала с мыса Канаверал в штате Флорида 10 сентября. В состав экипажа корабля «Крю Дрэгон» вошли миллиардер Джаред Айзекман, отставной подполковник ВВС США Скотт Потит, а также две сотрудницы SpaceX Анна Менон и Сара Джиллис.

В рамках миссии впервые в истории был совершен частный выход в открытый космос непрофессиональных астронавтов. Также миссия Polaris Dawn установила рекорд, поднявшись на высоту 1400 километров по околоземной орбите.