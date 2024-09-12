Корабль «Крю Дрэгон» поднялся на 1400 километров над Землей. Так далеко люди не летали больше 50 лет Двое астронавтов (непрофессиональных!) вышли в открытый космос

Инженер SpaceX Сара Джиллис выходит из капсулы «Крю Дрэгон» в открытый космос. 12 сентября 2024 года Polaris Program / AFP / Scanpix / LETA

Компания SpaceX успешно осуществила первый в истории выход непрофессиональных астронавтов в открытый космос. Это произошло 12 сентября в рамках миссии Polaris Dawn. Выход транслировали в прямом эфире.

Первая коммерческая исследовательская миссия Polaris Dawn стартовала 10 сентября. С мыса Канаверал в штате Флорида был запущен корабль «Крю Дрэгон». В состав экипажа вошли миллиардер Джаред Айзекман, профинансировавший миссию Polaris совместно с компанией SpaceX, отставной подполковник ВВС США Скотт Потит, а также две сотрудницы SpaceX — ведущий инженер по космическим операциям Анна Менон и инженер, курирующий подготовку астронавтов, Сара Джиллис.

11 сентября было объявлено, что миссия Polaris Dawn установила рекорд, поднявшись на высоту 1400 километров по околоземной орбите. Предыдущий рекорд апогея орбиты — 1373 километра — принадлежал пилотируемому кораблю «Джемини-11» и держался с 1966 года (дальше от Земли люди летали только во время лунных экспедиций). Polaris Dawn также стала самой дальней миссией с момента последнего полета «Аполлона» в 1972 году — и самым дальним путешествием в космос, когда-либо совершенным женщиной.

Астронавты вышли в открытый космос на высоте 700 километров над Землей (для сравнения, Международная космическая станция находится на высоте около 400 километров от Земли). Планировалось, что старт будет дан в 02:30 по североамериканскому восточному времени. Однако позже SpaceX без объяснения причин перенесла время на три с половиной часа вперед.

Перед выходом астронавты надели новые скафандры SpaceX, и в течение следующего часа происходила так называемая «продувка» — в скафандры начал поступать кислород, а экипаж проверял, что они полностью герметичны. После этого в кабине снизили давление, выпустив весь воздух, и дали разрешение открыть верхний люк.

Выход в космос совершили двое участников миссии — Джаред Айзекман и Сара Джиллис. Они поочередно примерно на десять минут выходили из корабля и стояли на лестнице в люке, проверяя подвижность своих скафандров. Скотт Потит и Анна Менон в это время оставались рядом в разгерметезированной кабине.

«Дома у нас у всех полно работы, но отсюда этот мир выглядит идеальным», — сказал Айзекман во время выхода в открытый космос.

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Миссия Polaris Dawn продлится еще двое суток. За это время астронавты проведут около 40 экспериментов. После этого корабль с экипажем вернется на Землю, приводнившись в Атлантическом океане.

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В космос отправляется первая в истории исследовательская частная миссия ­— Polaris Dawn Астронавты под руководством миллиардера Джареда Айзекмана испытают в открытом космосе новые скафандры