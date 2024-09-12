Миссия Polaris Dawn. Миллиардер Джаред Айзекман и инженер SpaceX Сара Джиллис выходят в открытый космос. Трансляция Непрофессиональные астронавты такого еще никогда не делали

Вид на Землю и платформу для выхода в открытый космос с борта корабля «Крю Дрэгон», 10 сентября 2024 года SpaceX

10 сентября SpaceX запустила первую коммерческую исследовательскую миссию Polaris Dawn. В состав экипажа вошли непрофессиональные астронавты — миллиардер Джаред Айзекман, профинансировавший миссию Polaris, отставной подполковник ВВС США Скотт Потит и две сотрудницы SpaceX — Сара Джиллис и Анна Менон. На третий день миссии запланирован выход экипажа в открытый космос, в ходе которого они испытают новые скафандры. Айзекман и Джиллис собираются выйти из корабля «Крю Дрэгон» примерно на 20 минут. Остальные двое членов экипажа останутся внутри, но тоже в скафандрах, поскольку вся капсула будет разгерметизирована. SpaceX запустила трансляцию выхода астронавтов в открытый космос.

LIVE! SpaceX Polaris Dawn Dragon Tracker The Launch Pad

Что это за миссия

В космос отправляется первая в истории исследовательская частная миссия ­— Polaris Dawn Астронавты под руководством миллиардера Джареда Айзекмана испытают в открытом космосе новые скафандры

Что это за миссия

В космос отправляется первая в истории исследовательская частная миссия ­— Polaris Dawn Астронавты под руководством миллиардера Джареда Айзекмана испытают в открытом космосе новые скафандры