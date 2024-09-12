Перейти к материалам
Новости
Истории
Разбор
Подкасты
Шапито
Войти
О «Медузе»
Реклама
Meduza in English
Показывать по порядку
EN
Войти
Я хочу поддержать «Медузу»
Телеграм
Фейсбук
Твиттер
В закладки
новости
Миллиардер Джаред Айзекман и инженер Сара Джиллис вышли в открытый космос. Эти кадры теперь — часть истории
1 минута
13:45, 12 сентября 2024
10 сентября SpaceX запустила первую коммерческую исследовательскую миссию Polaris Dawn. В состав экипажа вошли непрофессиональные астронавты — миллиардер Джаред Айзекман, профинансировавший миссию Polaris, отставной подполковник ВВС США Скотт Потит и две сотрудницы SpaceX — Сара Джиллис и Анна Менон. 12 сентября Айзекман и Джиллис стали первыми непрофессиональными астронавтами, вышедшими в открытый космос.
Подписывайтесь на наш
ютьюб-канал
Телеграм
Фейсбук
Твиттер
В закладки
Напишите нам