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Миллиардер Джаред Айзекман и инженер Сара Джиллис вышли в открытый космос. Эти кадры теперь — часть истории

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10 сентября SpaceX запустила первую коммерческую исследовательскую миссию Polaris Dawn. В состав экипажа вошли непрофессиональные астронавты — миллиардер Джаред Айзекман, профинансировавший миссию Polaris, отставной подполковник ВВС США Скотт Потит и две сотрудницы SpaceX — Сара Джиллис и Анна Менон. 12 сентября Айзекман и Джиллис стали первыми непрофессиональными астронавтами, вышедшими в открытый космос.
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