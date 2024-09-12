10 сентября SpaceX запустила первую коммерческую исследовательскую миссию Polaris Dawn. В состав экипажа вошли непрофессиональные астронавты — миллиардер Джаред Айзекман, профинансировавший миссию Polaris, отставной подполковник ВВС США Скотт Потит и две сотрудницы SpaceX — Сара Джиллис и Анна Менон. 12 сентября Айзекман и Джиллис стали первыми непрофессиональными астронавтами, вышедшими в открытый космос.