Bild сообщил, что Зеленский допускает «прекращение огня на некоторых участках фронта». В офисе президента Украины это назвали фейком

Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшие несколько недель представит властям США свою стратегию в войне с Россией, пишет Bild.

По данным издания, этот план включает как требование разрешить использовать западное оружие для ударов вглубь России, так и готовность Украины на локальное прекращение огня на определенных участках фронта, то есть временную заморозку ситуации.

Зеленский поделится этой стратегией во время поездки в США как с действующим президентом Джо Байденом, так и с кандидатами на пост главы государства Камалой Харрис и Дональдом Трампом, отмечает Bild. Источник этой информации и другие подробности стратегии Зеленского издание не приводит.

Обновлено. Советник президента Украины Дмитрий Литвин назвал фейком информацию, опубликованную Bild. «Украина против любой заморозки войны, и на всех уровнях власти Украины об этом говорят. И для нас важно, чтобы Соединенные Штаты поддержали именно План победы Украины, а не капитуляции или заморозки», — написал он в фейсбуке.

11 сентября газета The Guardian со ссылкой на источники в британском правительстве сообщила, что Великобритания разрешила Украине использовать дальнобойные крылатые ракеты Storm Shadow для ударов по целям на территории России. По сведениям The New York Times, президент США Джо Байден склоняется к тому, чтобы одобрить решение союзников разрешить Украине наносить удары по территории России западным оружием дальнего радиуса действия при условии, что американские ракеты использоваться не будут. Украинская сторона, как пишет Reuters, уже предоставила США и Великобритании список целей на территории РФ, по которым ВСУ хотели бы наносить удары дальнобойными ракетами. Среди целей — командные центры, склады топлива и оружия, а также места сосредоточения живой силы противника.

