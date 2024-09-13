Путин назначил ведущую программы «Итоги недели» на НТВ Ираду Зейналову послом РФ на Маврикии

Ведущая программы «Итоги недели» на НТВ Ирада Зейналова назначена чрезвычайным и полномочным послом РФ в Республике Маврикий. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина подписан и опубликован 13 сентября.

Зейналова с 2003 по 2016 годы работала на Первом канале, в том числе вела итоговую новостную программу «Время» (с 2012 года). В 2016 году она перешла на НТВ, где стала выходить программа «Итоги недели с Ирадой Зейналовой».

За пропагандисткую деятельность Зейналова с 2021 года внесена в украинский санкционный список.

Российскими послами, как правило, бывают профессиональные дипломаты, но в некоторых случаях на такие посты назначают людей, ранее не работавших в МИД. Так, в 2021 году послом в Кабо-Верде была назначена Наталья Поклонская — она была прокурором Крыма, а затем депутатом Госдумы. Поклонская работать послом отказалась из-за «личных обстоятельств». В феврале 2022 года ее назначили на пост замглавы Россотрудничества, однако в этой структуре она проработала лишь несколько месяцев. После начала полномасштабной войны она назвала российское вторжение в Украину «катастрофой», призвала русских и украинцев «остановиться в этом безумии и разжигании ненависти друг к другу». В июне 2022 года Поклонская ушла с поста замглавы Россотрудничества, стала советником генпрокурора РФ и объявила о прекращении «какой-либо публичной деятельности».