«Матери Беслана» рассказали, что глава СК поручил начать расследование теракта «чуть ли не с чистого листа». Его не могут завершить уже 20 лет

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин по итогам встречи с представителями общественной организации «Матери Беслана» поручил начать расследование «чуть ли не с чистого листа». Об этом RTVI сообщила сопредседатель «Матерей Беслана» Анета Гадиева.

«Бастрыкин сказал, чтобы все [расследование] перевернули и начали чуть ли не с чистого листа, чтобы через два месяца уже был результат какой-то и чтобы опять была организована встреча», — рассказала Гадиева после беседы с Бастрыкиным 11 сентября.

По ее словам, в Следственном комитете так и не объяснили, почему следствие по делу о теракте затянулось на 20 лет.

«Мы просто знаем, что каждый раз, когда они продлевают уголовное дело — сейчас оно продлено уже на 243 месяца ― мы знаем, что основная причина в том, что не опознано пять трупов террористов. Других объяснений нет. Мы только знали, что уже никаких следственных действий не велось», — пояснила сопредседатель «Матерей Беслана». Она считает, что беседа с главой СК — результат встречи с Владимиром Путиным.

В конце августа Владимир Путин впервые за 16 лет приехал в Беслан. Он встретился с участницами организации «Матери Беслана», которые пожаловались ему, что расследование теракта до сих пор не завершено. Путин заявил, что не в курсе деталей расследования, и посоветовал обратиться к главе Следственного комитета России. При этом он не стал посещать город в годовщину теракта 1 сентября.