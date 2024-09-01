Путин через главу Северной Осетии передал икону в храм в Беслане. В годовщину теракта президент в город не приехал (как и предыдущие 19 раз)

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло передал в храм, расположенный на территории школы № 1 в Беслане, икону «Вифлеемские младенцы», подаренную президентом Владимиром Путиным.

Икону, как рассказал Меняйло, Путин подарил ему во время своей недавней поездки в Беслан.

1 сентября в Беслане начались траурные мероприятия по случаю 20-й годовщины захвата заложников в школе № 1. Сам Владимир Путин в них участия не примет. 3 сентября, в годовщину штурма здания школы, президент РФ полетит в Монголию.

За 20 лет, прошедшие после теракта, Путин лишь дважды был в Беслане — и никогда не приезжал в годовщину нападения террористов. Впервые он посетил город в 2008 году, в последний раз — 20 августа 2024 года.