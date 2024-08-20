Мы встречаемся в канун большой трагедии, которая унесла жизни 334 человек, в том числе . У нас говорят: «врагу не пожелаешь», но наш враг — он не такой, как мы. Мы знаем, что из-за границы пытались не только оправдать, но и оказывали террористам помощь, в том числе морально-нравственную. Но у этих людей нет ни морали, ни нравственности, есть только их интересы. Мы и сейчас видим, что они там творят. Мы десятилетиями, веками за этим наблюдаем, но невозможно к этому привыкнуть. Эта трагедия останется незаживающей раной для всей страны, я хочу выразить вам соболезнования. Мы всегда старались помочь Беслану, и будем это продолжать. А враги продолжают пытаться раскачать нашу страну, это очевидно. Мы боремся с теми, кто творит преступления в Курской области, в Донбассе, в Новороссии. И мы добьемся целей в борьбе с неонацизмом — так же, как добились в борьбе с терроризмом.

Высказывания Владимира Путина сокращены и отредактированы для придания связности тексту, но их смысл полностью сохранен. Фото на обложке: Вячеслав Прокофьев / ТАСС / Profimedia