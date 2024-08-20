Вячеслав Прокофьев / ТАСС / Profimedia

Президент России Владимир Путин 20 августа приехал в Беслан в Северной Осетии и встретился с представительницами общественной организации «Матери Беслана».

Путин прибыл в Беслан за 12 дней до 20-летней годовщины захвата школы террористами, жертвами которого стали 334 человека. Эта поездка стала для него лишь второй после теракта — предыдущая была в 2008 году (Путин тогда занимал пост премьер-министра) и также прошла не в годовщину, а за месяц до нее. С «Матерями Беслана» Путин до сих пор встречался лишь однажды — в 2005 году, и это было в Москве.

Кремль опубликовал видео встречи Путина с «Матерями Беслана». В ролике, который длится четыре минуты, говорит только президент — при этом он ни разу прямо не смотрит ни на одну из трех присутствующих женщин. В своей речи Путин ошибся в количестве погибших детей, а большую ее часть посвятил продолжающейся борьбе России с «врагами», которыми, по его мнению, являются неонацисты и зарубежные страны.

Вопросы женщин, которые они задавали Путину, на видео не попали. Сопредседательница «Матерей Беслана» Анета Гадиева рассказала «Агентству», что они пожаловались на расследование теракта, которое до сих пор не завершено и проводится формально, а также напомнили Путину о его обещании предоставить им «всю правду», данном еще в 2005 году. В ответ президент заявил, что не в курсе деталей расследования, и посоветовал «обратиться к [главе СК Александру] Бастрыкину, чтобы он в суть дела вошел и проконтролировал, что там происходит».

«Говорили, что если бы в свое время люди, которые отвечали за безопасность, были бы привлечены к ответственности, то на сегодняшний день, может быть, силовые органы работали более эффективно и не повторялись бы теракты», — также отметила Гадиева.

По словам сопредседательницы «Матерей Беслана», женщины также предложили Путину принять закон о статусе жертв терактов, чтобы пострадавшие получили социальную защиту. Как сообщила Гадиева, президент «сказал, что можно рассмотреть [этот вопрос]». Она также отметила, что на встрече «затронули в какой-то степени вопрос Курска» — «Матери Беслана» обратили внимание Путина на то, что в плен ВСУ в Курской области попали пограничники и срочники из Северной Осетии.

После разговора с «Матерями Беслана», как сообщил ТАСС, Путин встретился с главой Северной Осетии Сергеем Меняйло и поручил «передать их озабоченности» прокуратуре и следствию.

Ранее Путин посетил мемориал жертвам теракта, а также школу № 1, где были захвачены заложники. Официальные СМИ распространили видео, где он становится на колени перед мемориалом и возлагает цветы, а также ставит свечу в память о погибших.

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