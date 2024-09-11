Путин поручил правительству «подумать» над тем, чтобы ограничить экспорт урана, титана и никеля

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству проанализировать возможность ограничить поставки некоторых видов товаров в ответ на то, что страны Запада ограничивают поставки в Россию. Такое поручение Путин дал премьер-министру Михаилу Мишустину на совещании с членами правительства, сообщает «Интерфакс» 11 сентября.

«Михаил Владимирович [Мишустин], у меня к вам просьба. Вы посмотрите, пожалуйста, по некоторым видам товаров, которые мы в большом количестве поставляем на мировой рынок, — к нам ограничивают поставки ряда товаров, но может быть нам тоже подумать об определенных ограничениях. Уран, титан, никель. Себе во вред только ничего не нужно делать», — сказал Путин.

Президент РФ отметил, что «в некоторых странах создаются стратегические запасы, еще кое-какие меры предпринимаются».

«В целом, если это нам вредить не будет, то можно было бы подумать — я не говорю, что завтра нужно это сделать, — подумать и над определенными ограничениями поставок на внешний рынок не только тех товаров, которые я назвал, но и некоторых других», — заявил Путин.

В ходе своего выступления президент РФ отметил, что Россия — лидер по запасу «ряда стратегических видов сырья». По его словам, на Россию приходится почти 22% от мировых запасов природного газа, 23% запасов золота и почти 55% алмазов.

После начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину в 2022 году Евросоюз принял несколько пакетов санкций, в частности, запретив импорт российского алкоголя и удобрений, а также экспорт предметов роскоши и ряда товаров двойного назначения. Власти США в рамках санкций полностью запретили отгрузки алкоголя в Россию, а Евросоюз — поставки спиртного дороже 300 евро за единицу товара.

США вскоре после начала войны ввели запрет на импорт российских нефти и газа. В апреле 2024 года США запретили импорт алюминия, меди и никеля российского происхождения, а в мае — импорт урана. Страны G7 запретили импорт российских алмазов с 1 января 2024 года, такие же ограничения ввел Евросоюз.

Россия после начала войны ограничила поставки газа в Европу. Так, «Газпром» остановил поставки газа по трубопроводу «Северный поток — 1», а также прекратил поставки в некоторые страны Европы, которые отказались платить за газ в рублях. «Газпром» продолжил поставлять газ в Европу по транзитной ветке через Украину, а также по «Турецкому потоку».

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