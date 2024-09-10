«Важные истории»: в России заключенным-иностранцам предложили отбывать наказание в своих странах

Сотрудники ФСИН России начали предлагать иностранцам, находящимся в российских колониях, написать согласие на то, что их отправят на родину, где они продолжат отбывать наказание, сообщили «Важные истории» 10 сентября.

Правозащитник Иван Асташин рассказал изданию, что к нему обратился гражданин Украины, попавший в ИК-8 Воронежской области до начала полномасштабной войны. Заключенный рассказал, что начальник отряда на днях предложил ему написать заявление на то, чтобы его отправили отбывать наказание в Украину.

Источник «Важных историй» в ИК-17 в Мордовии, в свою очередь, рассказал, что руководство колонии предложило написать аналогичные заявления всем заключенным-иностранцам. По словам собеседника издания, к отправке на родину готовят заключенного из Беларуси, также отправки ждут трое граждан Кыргызстана.

Источник добавил, что заявления также написали двое граждан США, осужденных по статьям о распространении наркотиков и, предположительно, изнасиловании, а также гражданин Польши Мариан Радзаевски, которого в 2019 году приговорили к 14 годам колонии по статье о шпионаже.

Как отмечает издание, по закону, осужденных за шпионаж нельзя передавать на родину для того, чтобы они там отбывали дальнейший срок. Правозащитник Иван Асташин предположил, что сотрудники ФСИН дали всем иностранцам заполнить одинаковую форму, не разбираясь, кто за что сидит.

Почему иностранцев стали просить написать такие заявления, неизвестно. Иван Асташин сообщил, что украинец, с которым он общался, узнал от сотрудников ФСИН и «блатных» в колонии, что осужденных иностранцев решили выслать, опасаясь повторения захвата заложников, как это произошло в СИЗО Ростова-на-Дону и в ИК-19 под Волгоградом. Эта информация не подтверждена.

Руководство ФСИН не комментировало данные «Важных историй».

Четверо заключенных ИК-19 в Волгоградской области, предположительно связанных с террористической группировкой «Исламское государство», 23 августа взяли в заложники сотрудников колонии. Бойцы Росгвардии во время штурма колонии убили захватчиков. Судя по видео из ИК-19, снятом после штурма, одному из участников захвата заложников отрезали часть уха. Во ФСИН заявили, что при захвате заложников в колонии № 19 в Волгоградской области погибли четыре человека. Также предположительно погибли трое заключенных, находившихся в заложниках.

Шестеро заключенных СИЗО-1 Ростова-на-Дону 16 июня взяли в заложники двух сотрудников ФСИН. С собой у них были ножи, заточки и флаг «Исламского государства». Спустя несколько часов спецназ взял здание СИЗО штурмом и освободил заложников. ФСИН сообщила, что все шестеро заключенных убиты, но затем выяснилось, что один из них выжил.

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