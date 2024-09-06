Суд снова перенес вынесение приговора Трампу по делу о фальсификации документов. Решение вынесут после президентских выборов

Суд в Нью-Йорке перенес с 18 сентября на 26 ноября вынесение приговора кандидату в президенты США Дональду Трампу по делу о фальсификации бизнес-отчетности, сообщает BBC News.

Таким образом, оглашение приговора состоится уже после президентских выборов в США, которые пройдут 5 ноября.

Судья Верховного суда Нью-Йорк Хуан Мерчан в качестве одной из причин переноса назвал «уникальные временные рамки, в которых находится это дело». По его словам, вердикт присяжных, вынесших Трампу обвинительный приговор, «должен быть рассмотрен таким образом, чтобы его не размывали масштабы предстоящих президентских выборов».

Это уже второй перенос вынесения приговора Трампу по этому делу. В начале июля судья отложил на два месяца, до 18 сентября, вынесение приговора. Отсрочки просили адвокаты бывшего президента США, которые пытаются добиться отмены вердикта присяжных.

Адвокаты попросили отменить обвинительный вердикт после того, как Верховный суд США 1 июля признал, что президенты в некоторых случаях обладают иммунитетом от уголовного преследования.

Жюри присяжных в Нью-Йорке 30 мая вынесло обвинительный вердикт по делу в отношении Дональда Трампа, признав его виновным по 34 пунктам обвинения в фальсификации деловой документации. Дело против Трампа возбудили из-за его платежей адвокату Майклу Коэну, сделанных в 2017 году под видом оплаты юридических услуг. На самом деле платежи покрывали расходы Коэна за оплату молчания порноактрисы Сторми Дэниелс (настоящее имя — Стефани Клиффорд), с которой Трамп встречался в 2006 году.