Верховный суд США признал частичный иммунитет президентов от уголовного преследования. Это может помочь Трампу избежать наказания по делу о захвате власти

Верховный суд США признал, что президенты в некоторых случаях обладают иммунитетом от уголовного преследования. Решение было принято шестью голосами против трех.

Как постановил суд, в части осуществления конституционных полномочий у президентов есть абсолютный иммунитет, а в части действий, которые он осуществляет не как официальное лицо, иммунитета нет.

При этом в части «иных актов», которые президент совершает в официальном качестве, но которые не связаны прямо с осуществлением конституционных полномочий, как постановил суд, глава государства обладает предполагаемым иммунитетом.

В связи с этим Верховный суд вернул в первую инстанцию против Дональда Трампа о попытке захвата власти — судье Тане Чаткан предстоит определить, к какой из категорий относятся его действия, описанные в разных частях обвинения.

Дональду Трампу по делу о попытке захвата власти грозит пожизненное заключение. Его адвокаты выбрали тактику затягивания дела, настаивая на том, что бывшего президента вообще нельзя за это преследовать. Теперь, после решения Верховного суда, процесс, вероятно, затянется на годы: любые будущие решения Чаткан о том, попадают ли конкретные действия Трампа под иммунитет, защита сможет обжаловать.

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