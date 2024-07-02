Суд в Нью-Йорке перенес на два месяца вынесение приговора Трампу по делу о фальсификации. Вердикт присяжных могут отменить

Судья Верховного суда Нью-Йорка Хуан Мерчан отложил на два месяца, до 18 сентября, вынесение приговора бывшему президенту США Дональду Трампу по делу о фальсификации бизнес-отчетности, сообщает 2 июля Bloomberg. Первоначально предполагалось, что приговор вынесут на заседании 11 июля.

Суд назначил новую дату заседания после того, как адвокаты Трампа, добивающиеся отмены вердикта присяжных, попросили об отсрочке. Судья Хуан Мерчан заявил в письме адвокатам и прокурорам, что вынесет приговор, если это будет «необходимо», предполагая, что может отменить вердикт присяжных.

Адвокаты попросили отменить обвинительный вердикт по делу о фальсификации деловой документации после того, как Верховный суд США 1 июля признал, что президенты в некоторых случаях обладают иммунитетом от уголовного преследования. В связи с этим Верховный суд вернул в первую инстанцию дело против Дональда Трампа о попытке захвата власти после поражения на выборах в 2020 году, по которому ему грозит пожизненное заключение.

Адвокаты Трампа утверждают, что решение Верховного суда США распространяется на некоторые доказательства и показания по делу о фальсификации бизнес-отчетности.

Жюри присяжных в Нью-Йорке 30 мая вынесло обвинительный вердикт по делу в отношении Дональда Трампа, признав его виновным по 34 пунктам обвинения в фальсификации деловой документации. Дело против Трампа возбудили из-за его платежей адвокату Майклу Коэну, сделанных в 2017 году под видом оплаты юридических услуг. На самом деле платежи покрывали расходы Коэна за оплату молчания порноактрисы Сторми Дэниелс (настоящее имя — Стефани Клиффорд), с которой Трамп встречался в 2006 году.

Если суд в Нью-Йорке вынесет приговор в отношении Дональда Трампа, то это случится за семь недель до президентских выборов в США 5 ноября.

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