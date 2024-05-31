Присяжные признали Трампа виновным в фальсификации документов. Теперь судья решит, отправить ли его в тюрьму

Жюри присяжных в Нью-Йорке вынесло обвинительный вердикт по делу против Дональда Трампа о фальсификации бизнес-отчетности. Политик был признан виновным по всем 34 эпизодам.

По каждому из эпизодов обвинения Трампу грозит до четырех лет тюрьмы. Наказание определит судья Хуан Мерчан на специальном заседании — оно пройдет 11 июля. Даже если Трамп будет отправлен в тюрьму, это не лишит его права баллотироваться на президентских выборах.

В основе обвинения — платежи Трампа адвокату Майклу Коэну, сделанные в 2017 году. Переводы были оформлены как оплата юридических услуг, но на самом деле они покрывали расходы Коэна на платеж за молчание порноактрисе Сторми Дэниелс (настоящее имя — Стефани Клиффорд), с которой Трамп встречался в 2006 году.

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Среди 20 свидетелей обвинения в суде выступили Коэн и Дэниелс, а также бухгалтеры Trump Organization и пресс-секретарь республиканца Хоуп Хикс. Трамп называл процесс политическим, а оформление переводов — простой бухгалтерской ошибкой. Он обещал дать показания в суде, но в итоге не стал этого делать.

Нью-йоркское дело — первое из четырех, заведенных против Трампа. Вероятно, процессы по другим обвинениям не начнутся до ноябрьских выборов президента.

Трамп выиграл праймериз Республиканской партии. В июле на партийном съезде он должен быть формально утвержден кандидатом от консерваторов.

Первые дебаты Джо Байдена и Дональда Трампа назначены на 27 июня. В социологических опросах республиканец лидирует с небольшим перевесом.

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