Присяжные признали Трампа виновным в фальсификации документов. Теперь судья решит, отправить ли его в тюрьму
Жюри присяжных в Нью-Йорке вынесло обвинительный вердикт по делу против Дональда Трампа о фальсификации бизнес-отчетности. Политик был признан виновным по всем 34 эпизодам.
По каждому из эпизодов обвинения Трампу грозит до четырех лет тюрьмы. Наказание определит судья Хуан Мерчан на специальном заседании — оно пройдет 11 июля. Даже если Трамп будет отправлен в тюрьму, это не лишит его права баллотироваться на президентских выборах.
В основе обвинения — платежи Трампа адвокату Майклу Коэну, сделанные в 2017 году. Переводы были оформлены как оплата юридических услуг, но на самом деле они покрывали расходы Коэна на платеж за молчание порноактрисе Сторми Дэниелс (настоящее имя — Стефани Клиффорд), с которой Трамп встречался в 2006 году.
Среди 20 свидетелей обвинения в суде выступили Коэн и Дэниелс, а также бухгалтеры Trump Organization и пресс-секретарь республиканца Хоуп Хикс. Трамп называл процесс политическим, а оформление переводов — простой бухгалтерской ошибкой. Он обещал дать показания в суде, но в итоге не стал этого делать.
Нью-йоркское дело — первое из четырех, заведенных против Трампа. Вероятно, процессы по другим обвинениям не начнутся до ноябрьских выборов президента.
Трамп выиграл праймериз Республиканской партии. В июле на партийном съезде он должен быть формально утвержден кандидатом от консерваторов.
Первые дебаты Джо Байдена и Дональда Трампа назначены на 27 июня. В социологических опросах республиканец лидирует с небольшим перевесом.