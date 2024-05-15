Президент США Джо Байден вызвал своего политического оппонента Дональда Трампа на теледебаты в преддверии президентских выборов. Соответствующее видеообращение президент опубликовал в соцсети Х (бывший твиттер).

«Дональд Трамп дважды проиграл мне дебаты в 2020 году. С тех пор он не появлялся на дебатах. Теперь он ведет себя так, будто хочет снова со мной подискутировать. Сделай мой день, приятель. Я даже готов пройти через это дважды. Выбирай день, Дональд», — сказал Байден в своем ролике.

В письме предвыборного штаба Байдена, которое получила газета The New York Times, говорилось, что президент готов провести два раунда дебатов в июне и сентябре. В письме также отмечалось, что команда Байдена хочет, чтобы дебаты прошли раньше предложенных Комиссией по президентским дебатам дат, чтобы избиратели могли увидеть двух кандидатов до начала досрочного голосования в сентябре.

В свою очередь Трамп принял вызов, опубликовав соответствующий пост в своей соцсети Truth Social. «Я бы настоятельно рекомендовал провести больше двух раундов и, для пущей убедительности, перед очень большой аудиторией», — цитирует «Голос Америки» заявление Трампа.

Байден и Трамп приняли приглашение телеканала CNN на проведение дебатов 27 июня. Второй раунд дебатов пройдет на телеканале ABC 10 сентября.