Власти Великобритании отказались от судебного преследования продюсера Харви Вайнштейна, обвиненного в домогательствах

Королевская прокурорская служба Великобритании (CPS) сняла с продюсера Харви Вайнштейна обвинения в сексуальных домогательствах, которые были предъявлены ему в 2022 году. Об этом сообщает The Guardian.

Речь идет о двух эпизодах предполагаемых домогательств к женщине, совершенных в августе 1996 года в Лондоне. Имя предполагаемой жертвы в 2022 году не называлось, сообщалось только, что сейчас ей около 50 лет.

По словам главы прокурорского отдела по борьбе с особыми преступлениями Фрэнка Фергюсона, после изучения доказательств по делу ведомство пришло к выводу, что «реальных перспектив для вынесения обвинительного приговора больше нет».

«Мы объяснили свое решение всем сторонам… Мы всегда призываем всех потенциальных жертв сексуализированного насилия обращаться в полицию, чтобы мы могли возбудить дело в соответствии с законом», — цитирует его BBC News.

В марте 2020 года суд в Нью-Йорке приговорил Харви Вайнштейна к 23 годам тюремного заключения по делу о преступлениях сексуального характера. Его признали виновным в изнасиловании стилистки Джессики Манн и в принуждении к оральному сексу ассистентки Мириам Халейи. В апреле 2024 года Апелляционный суд Нью-Йорка отменил приговор. В решении говорится, что приговор был вынесен без надлежащего судебного разбирательства. Суд пояснил, что прокуроры вызывали свидетелей, чьи показания не имели отношения к делу.

Несмотря на отмену приговора Вайнштейн остается в тюрьме, так как в 2022 году суд в Лос-Анджелесе признал продюсера виновным в изнасиловании и двух эпизодах сексуализированного насилия, совершенных им в 2013 году в отношении бывшей модели, уроженки России, имя которой не раскрывается. Его приговорили к 16 годам лишения свободы.

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