Роскомнадзор заблокировал фильм «Горбатая гора» на пиратских видеосервисах

Общественная организация «Роскомсвобода» обнаружила, что Роскомнадзор заблокировал фильм «Горбатая гора» на трех видеосервисах с пиратским контентом.

«Видимо, только сейчас руки надзорного ведомства дошли до фильма „Горбатая гора“», — сообщается в телеграм-канале «Роскомсвободы» 5 сентября.

Организация заметила, что в реестр запрещенных сайтов добавили ссылки на страницы с фильмом на сервисах «Загонка», Tevas и Kinotanos. Роскомнадзор принял решение о блокировке 29 августа и начал блокировать страницы 3 сентября.

Ранее о блокировке «Горбатой горы» на пиратских сервисах не сообщалось.

Президент РФ Владимир Путин в декабре 2022 года подписал закон, полностью запрещающий в России «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, педофилии и ». После принятия закона Роскомнадзор в январе 2023 года разослал видеосервисам список фильмов и сериалов, которые относятся к «пропаганде ЛГБТ», включив в перечень фильм «Горбатая гора».

Легальные видеосервисы, работающие в России, как писала газета «Ведомости» в ноябре 2023 года, убрали «Горбатую гору» из своих библиотек. Фильм недоступен на сервисах «Кинопоиск», Start, Okko, Wink, сообщал телеграм-канал «Можем объяснить» в мае 2024 года.

Драма «Горбатая гора» режиссера Энга Ли — победитель Венецианского фестиваля и обладатель трех премий «Оскар», в том числе в категории «Лучшая режиссура». Фильм рассказывает о трагической любви двух ковбоев.

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