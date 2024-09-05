Канцлер Австрии предложил России и Украине провести переговоры в Вене

Австрия готова принять мирные переговоры России и Украины. С таким заявлением выступил канцлер страны Карл Нехаммер.

«Мы принимаем к сведению заявления президента России о его готовности к мирным переговорам с Украиной. Любые переговоры должны проходить без предварительных условий и очно. Австрия, где расположена штаб-квартира ОБСЕ, будет готова поддержать справедливый и прочный мир на основе международного права и служить местом проведения переговоров», — написал Нехаммер в соцсети X.

5 сентября, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума, президент России Владимир Путин заявил, что Москва никогда не отказывалась от переговоров с Киевом, но они должны проходить не на основе «каких-то эфемерных требований». «Готовы ли мы с ними вести переговоры? Мы никогда не отказывались от этого. Но не на основе каких-то эфемерных требований, а на основе тех документов, которые были согласованы и фактически парафированы в Стамбуле», — сказал Путин.

При этом 12 августа на фоне наступления ВСУ в Курской области президент России говорил, что ни о каких переговорах с Украиной не может быть и речи. В середине июня Владимир Путин, выступая перед руководством МИД РФ, заявил, что Россия готова прекратить боевые действия в Украине при выполнении нескольких условий. Среди них: Украина должна начать полный вывод войск с территории Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, а также официально заявить об отказе от планов по вступлению в НАТО.

Президент Украины Владимир Зеленский называл условия Путина по прекращению боевых действий и началу мирных переговоров «ультиматумом, которому нельзя доверять». Киев настаивает, что переговоры должны проводиться на основе предложенной Зеленским .