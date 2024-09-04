Forbes: Роскомнадзор пригрозил аннулировать лицензии провайдерам, которые ускоряют ютьюб

Роскомнадзор заявил, что будет привлекать к административной ответственности (статья 13.45 КоАП) и даже лишать лицензий российских интернет-провайдеров, которые применяют технологии обхода блокировок сайтов вопреки требованиям властей, пишет Forbes.

Издание ознакомилось с соответствующими письмами территориальных управлений РКН по Северо-Западному федеральному округу, Дагестану и Рязанской области, разосланными операторам связи 30 августа и 2 сентября.

В документах говорится, что требования не мешать блокировке и затруднению доступа к сайтам с запрещенной информацией необходимо исполнять незамедлительно. «В случае неисполнения указаний к нарушителям будут приняты меры реагирования на основании закона „О связи“ вплоть до аннулирования лицензии», — цитируют журналисты текст одного из писем.

РКН в своих письмах не уточняет, о каких запрещенных сайтах идет речь. Опрошенные Forbes участники рынка и юристы считают, что эти предупреждения связаны с замедлением ютьюба.

Пользователи в России с начала августа массово жалуются на сбои в работе ютьюба. Источник «Медузы» на телекоммуникационном рынке рассказал, что российские власти уведомили крупнейших операторов связи о замедлении скорости воспроизведения видео на ютьюбе до 128 килобит в секунду на домашнем интернете. В мобильных сетях скорость сервиса не ограничивалась. По словам собеседника, власти пока решили «не выключать» полностью, но «сильно замедлить» ютьюб в России.

28 августа «Коммерсант» сообщал, что российские интернет-провайдеры начали самостоятельно внедрять в своих сетях решения, позволяющие преодолеть замедление ютьюба. Вслед за этим, по данным Sotavision, Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ) Роскомнадзора разослал операторам связи письмо, в котором потребовал исключить использование технологий «искажения, фрагментации, подмены интернет-трафика» — то есть перестать препятствовать ограничениям, в том числе, замедлению ютьюба.

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