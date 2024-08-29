Sotavision: Роскомнадзор потребовал от провайдеров не мешать замедлению ютьюба

Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ) Роскомнадзора разослал операторам связи письмо, в котором потребовал исключить использование технологий «искажения, фрагментации, подмены интернет-трафика». Документ публикует Sotavision, получившая его от сотрудника оператора «Транстелеком».

Согласно письму, операторы должны отказаться от таких технологий для того, чтобы «незамедлительно ограничивать доступ к упомянутым информации или информационным ресурсам».

Из этого Sotavision делает вывод, что таким образом операторам сообщили, что они не должны препятствовать ограничениям, в том числе, замедлению ютьюба.

В письме Роскомнадзора, которое публикует Sotavision, YouTube не упоминается. Дата отправки письма также не указана.

28 августа «Коммерсант» сообщал, что интернет-провайдеры начали самостоятельно внедрять в своих сетях решения, позволяющие преодолеть замедление ютьюба. В чем заключаются эти решения, не уточняется, но газета обнаружила как минимум два сообщения провайдеров, в которых говорится, что ютьюб в их сетях работает без «дополнительных инструментов». В одном из сообщений говорится, что пользовательский трафик перенаправляется с российских серверов Google на европейские. Опрошенные «Коммерсантом» эксперты заявили, что не видят нарушений в таких действиях, поскольку официальных ограничений на использование ютьюба нет.

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