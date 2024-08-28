«Коммерсант»: провайдеры начали самостоятельно искать способы, чтобы преодолеть замедление ютьюба

Провайдеры интернета начали самостоятельно внедрять в своих сетях решения, позволяющие преодолеть замедление ютьюба, пишет «Коммерсант» со ссылкой на несколько источников на телеком-рынке.

По словам одного из собеседников издания, провайдеры начали искать способы преодолеть замедление ютьюба в отсутствие официальных объяснений о его причинах. В чем заключаются эти решения, не уточняется, однако «Коммерсант» обнаружил как минимум два сообщения провайдеров, в которых говорится, что ютьюб в их сетях работает без «дополнительных инструментов». В одном из сообщений говорится, что пользовательский трафик перенаправляется с российских серверов Google на европейские.

Один из источников издания оценивает внедрение решений, позволяющих обходить блокировку ютьюба, в «десятки случаев» по всей стране.

Опрошенные «Коммерсантом» эксперты говорят, что не видят нарушений в таких действиях, поскольку официальных ограничений на использование ютьюба нет. Источник издания в одном из операторов добавляет, что если бы таким образом провайдеры давали доступ к запрещенным соцсетям, им мог бы грозить штраф, но в случае ютьюба ответственности нет.

В «Вымпелкоме», «Мегафоне», МТС и «Ростелекоме» отказались от комментариев.

В конце июля глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн заявил, что российские пользователи столкнутся с существенным замедлением ютьюба, которое коснется в основном пользователей стационарных компьютеров. Вначале он назвал это «вынужденным шагом», направленным против администрации ресурса из-за нарушения им российского законодательства, однако на следующий день пояснил, что замедление связано с отказом Google заниматься своими российскими серверами. В Google какие-либо технические проблемы со стороны компании отрицают.

С начала августа пользователи в России массово жалуются на сбои в работе ютьюба. Источник «Медузы» на телекоммуникационном рынке рассказал, что российские власти уведомили крупнейших операторов связи о замедлении скорости воспроизведения видео на ютьюбе до 128 килобит в секунду на домашнем интернете. По его словам, российские власти пока решили «не выключать» ютьюб полностью, но «сильно замедлить».

В августе пользователи в регионах начали разрывать договоры с операторами связи из-за замедления ютьюба, рассказывал «Коммерсант». Столкнувшись с тем, что ютьюб не работает через «домашнюю сеть» в то время как на мобильных все нормально, пользователи решали, что виноват провайдер.

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