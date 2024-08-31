Liberation: Дуров на допросе в Париже рассказал о контактах с французской контрразведкой

Основатель Telegram Павел Дуров на допросе в Париже заявил, что общался с представителями Главного управления внутренней безопасности МВД Франции (контрразведка, DGSI). Об этом пишет французская газета Liberation со ссылкой на источник, близкий к расследованию.

По информации издания, Дуров якобы рассказал, что «открыл официальный канал связи» с французской контрразведкой в рамках борьбы с терроризмом. Речь идет, в частности, о некоей «горячей линии» и специальном адресе электронной почты. Обмен информацией по этому «каналу связи» позволил предотвратить несколько терактов, говорится в публикации.

Источник газеты также утверждает, что на допросе Дуров сообщил о том, что агенты DGSI приезжали на встречу к основателю Telegram в Дубай. Когда это происходило и сколько было таких встреч, не уточняется.

По данным Liberation, после задержания Дуров выразил готовность к сотрудничеству с правоохранительными органами и передал им свой телефон с кодом доступа к нему.

Официального подтверждения информации, изложенной в публикации Liberation, нет. Представители французского следствия и Павла Дурова ее не комментировали.

Павла Дурова задержали в аэропорту Парижа вечером 24 августа. Спустя пять дней Дурова освободили под судебный надзор с обязательством внести залог в размере пяти миллионов евро. Он должен дважды в неделю появляться в полиции. Ему запретили покидать Францию. Основателю Telegram предъявили обвинения по нескольким статьям, связанным с организованной преступностью, среди них — отказ сотрудничать с властями и соучастие в распространении наркотиков и детской порнографии.

Адвокат Дурова Давид-Оливье Камински назвал абсурдом дело против своего клиента. По его словам, Telegram соблюдает европейские правила в области цифровых технологий и что «стандарты модерации там идентичны стандартам других социальных сетей».

Politico со ссылкой на соответствующие документы писало, что власти Франции выдали ордер на арест не только Павла Дурова, но и его брата Николая, это произошло еще 25 марта 2024 года. В документах говорится, что ордера выдали после того, как мессенджер «не дал ответа» на судебный запрос об идентификации пользователя Telegram, который подозревается в том, что принуждал несовершеннолетних девочек отправлять «самостоятельно изготовленную детскую порнографию». Там также подчеркивается, что Telegram «практически не сотрудничает» как с французскими, так и с европейскими властями.

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