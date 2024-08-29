Адвокат Павла Дурова назвал «абсурдом» дело против основателя Telegram

Адвокат Павла Дурова Давид-Оливье Камински впервые дал публичный комментарий по поводу дела основателя Telegram.

Камински подчеркнул, что платформа соблюдает европейские правила в области цифровых технологий и что «стандарты модерации там идентичны стандартам других социальных сетей».

«Добавлю, что это абсурд — говорить, что владелец платформы несет ответственность за преступные действия, в которые он не вовлечен ни прямо, ни косвенно», — сказал Камински.

Правоохранительные органы Франции 28 августа предъявили Павлу Дурову официальные обвинения в преступлений — на основании того, что Telegram отказывался предоставлять данные пользователей, подозреваемых в совершении преступлений, и недостаточно модерировал контент.

Дурову грозит до 10 лет лишения свободы. Его отпустили под залог в пять миллионов евро, запретили покидать Францию и обязали регулярно отмечаться в полиции.