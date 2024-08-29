Макрон заявил, что не знал о приезде Дурова в Париж. Основатель Telegram якобы в день своего задержания планировал встречу с президентом Франции

Эммануэль Макрон заявил, что не был осведомлен о приезде основателя Telegram Павла Дурова во Францию и не планировал с ним встречаться.

«Я был абсолютно не в курсе прибытия господина Дурова во Францию. И это нормально. Мы — страна, где существует разделение властей. Это независимые действия французской юридической системы. Информация о том, что я направил ему приглашение, является ложью. Я не собирался встречаться с Дуровым ни в конце прошлой недели, ни в ближайшие дни», — сказал президент Франции на пресс-конференции во время своего визита в Белград.

Макрон также назвал полностью оправданным решение о предоставлении Дурову французского гражданства в 2018 году. По словам президента, он считает правильным предоставлять гражданство тем, кто достигает успехов в мире и «прилагает усилия для изучения французского языка». Как писал WSJ, в 2018 году Макрон встречался с Дуровым и предлагал перенести штаб-квартиру Telegram в Париж.

Ранее издание Le Canard enchaîné сообщило, что Павел Дуров в момент своего задержания в аэропорту Парижа якобы заявил полицейским, что его ожидают на ужине с Эммануэлем Макроном. Также, по сведениям источника BFMTV, основатель Telegram после задержания пытался связаться с французским миллиардером Ксавье Ньэлем. Этот бизнесмен входит в десятку богатейших людей Франции — он владеет французской телекоммуникационной компанией Illiad, также ему принадлежит доля в газете Le Monde. BFMTV называет Ксавье Ноэля близким к Эммануэлю Макрону.

По словам источника Reuters в парижской прокуратуре, ни Макрон, ни МИД Франции не были заранее предупреждены о планируемом задержании основателя Telegram. Сам Дуров тоже не был в курсе о выданном ордере на его арест, добавил собеседник.

Павла Дурова задержали в аэропорту Парижа вечером 24 августа. Спустя четыре дня, проведенные под стражей, он вышел на свободу под залог в пять миллионов евро, ему запретили покидать территорию Франции, он должен дважды в неделю отмечаться в полиции. Основателю Telegram предъявили обвинения по нескольким статьям, связанным с организованной преступностью, среди них — отказ сотрудничать с властями и соучастие в распространении наркотиков и детской порнографии.

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