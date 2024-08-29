«Дождь» выпустил ускоритель для ютьюба под названием «Поток»

Телеканал «Дождь» разработал сервис «Поток» — расширение для браузера Google Chrome, устраняющее проблему замедления ютьюба для пользователей в России.

«Поток — решение для быстрой загрузки видео на YouTube в высоком качестве. Работает бесплатно и не требует регистрации, включается одной кнопкой прямо в браузере», — говорится в его описании.

Поскольку сервис работает бесплатно, быстрый доступ к ютьюбу ограничен двумя часами в день, отмечают разработчики.

Пользователи в России с начала августа массово жалуются на сбои в работе ютьюба. Источник «Медузы» на телекоммуникационном рынке рассказал, что российские власти уведомили крупнейших операторов связи о замедлении скорости воспроизведения видео на ютьюбе до 128 килобит в секунду на домашнем интернете. По словам собеседника, власти пока решили «не выключать» полностью, но «сильно замедлить» ютьюб в России.

28 августа «Коммерсант» сообщал, что российские интернет-провайдеры начали самостоятельно внедрять в своих сетях решения, позволяющие преодолеть замедление ютьюба. Вслед за этим, по данным Sotavision, Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ) Роскомнадзора разослал операторам связи письмо, в котором потребовал исключить использование технологий «искажения, фрагментации, подмены интернет-трафика» — то есть перестать препятствовать ограничениям, в том числе, замедлению ютьюба.

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