Алексею Горинову улучшили условия содержания в СИЗО. Теперь у него есть одеяло и кипятильник

Политика Алексея Горинова, приговоренного по делу о «фейках» про армию, перевели в камеру со сносными бытовыми условиями в следственном изоляторе № 1 Владимира, пишет «Новая газета».

Ранее 21 августа группа поддержки Горинова сообщила, что его держат в пыточных условиях в одиночной камере, где холодно, нет матраса, одеяла, горячей воды и туалета. «В камере живет мышь, с которой Алексей делит печенье», — рассказывали его соратники.

Журналист и лауреат Нобелевской премии мира Дмитрий Муратов призвал главу Международного Красного креста Мирьяну Сполярич-Эггер вмешаться в судьбу Алексея Горинова.

После запросов десятков людей к владимирскому обмудсмену и ОНК Горинова посетили прокурор по надзору и правозащитники — выслушали жалобы и убедились в их обоснованности, отмечает «Новая».

«Результат — узнику сразу же выдали одеяло и матрас и перевели в камеру с человеческими условиями, где нет сквозняка и можно закрывать окно, есть исправный туалет. И даже начали выводить к телефону, — говорится в материале издания. — Пока не решена проблема с письмами и книгами: корреспонденцию Алексею не передают уже три недели, цензор говорит: „Вы не один, ждите“. Библиотекарь якобы на больничном, поэтому книги также не выдают. На помывку не выводят из-за отсутствия горячей воды, душ обещали только в сентябре. Но в камере есть кипятильник, греть воду и мыться в тазу не запрещают».

Ответа от Красного креста на обращение Муратова пока не последовало, добавили журналисты.

Алексей Горинов — первый человек, осужденный в России по статье о «фейках» об армии. Он получил семь лет за то, что предложил объявить минуту молчания «по жертвам происходящей военной агрессии в Украине» во время заседания совета муниципальных депутатов Красносельского района Москвы.

В СИЗО Владимира Горинов ожидает начала судебного разбирательства по второму уголовному делу, которое на него завели за разговоры о войне с сокамерниками в колонии. Ему предъявили обвинения по статье об «оправдании терроризма» (часть 1 статьи 205.2 УК).

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