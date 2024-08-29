Алексею Горинову улучшили условия содержания в СИЗО. Теперь у него есть одеяло и кипятильник
Политика Алексея Горинова, приговоренного по делу о «фейках» про армию, перевели в камеру со сносными бытовыми условиями в следственном изоляторе № 1 Владимира, пишет «Новая газета».
Ранее 21 августа группа поддержки Горинова сообщила, что его держат в пыточных условиях в одиночной камере, где холодно, нет матраса, одеяла, горячей воды и туалета. «В камере живет мышь, с которой Алексей делит печенье», — рассказывали его соратники.
Журналист и лауреат Нобелевской премии мира Дмитрий Муратов призвал главу Международного Красного креста Мирьяну Сполярич-Эггер вмешаться в судьбу Алексея Горинова.
После запросов десятков людей к владимирскому обмудсмену и ОНК Горинова посетили прокурор по надзору и правозащитники — выслушали жалобы и убедились в их обоснованности, отмечает «Новая».
«Результат — узнику сразу же выдали одеяло и матрас и перевели в камеру с человеческими условиями, где нет сквозняка и можно закрывать окно, есть исправный туалет. И даже начали выводить к телефону, — говорится в материале издания. — Пока не решена проблема с письмами и книгами: корреспонденцию Алексею не передают уже три недели, цензор говорит: „Вы не один, ждите“. Библиотекарь якобы на больничном, поэтому книги также не выдают. На помывку не выводят из-за отсутствия горячей воды, душ обещали только в сентябре. Но в камере есть кипятильник, греть воду и мыться в тазу не запрещают».
Ответа от Красного креста на обращение Муратова пока не последовало, добавили журналисты.
Конечно, улучшение условий содержания — это не отмена приговора (а новое дело против политзэка вот-вот начнет рассматривать суд) и не аннулирование тех новых статей УК РФ, по которым сегодня сажают пацифистов. Скептики, особенно находящиеся в намного более безопасных местах, чем Горинов, могут иронизировать по поводу теории «малых дел». Но шансы Горинова выжить и выйти из тюрьмы стали заметно выше.
Алексей Горинов — первый человек, осужденный в России по статье о «фейках» об армии. Он получил семь лет за то, что предложил объявить минуту молчания «по жертвам происходящей военной агрессии в Украине» во время заседания совета муниципальных депутатов Красносельского района Москвы.
В СИЗО Владимира Горинов ожидает начала судебного разбирательства по второму уголовному делу, которое на него завели за разговоры о войне с сокамерниками в колонии. Ему предъявили обвинения по статье об «оправдании терроризма» (часть 1 статьи 205.2 УК).