«В камере живет мышь, с которой Алексей делит печенье». Соратники Горинова рассказали об условиях в СИЗО, где держат политзаключенного

Муниципальный депутат из Москвы Алексей Горинов, которого приговорили к семи годам колонии по делу о «фейках» про армию, пожаловался на условия содержания в следственном изоляторе № 1 Владимира, рассказали его соратники.

Горинов находится один в камере, где очень холодно, потому что окна в ней не закрывают. При этом администрация СИЗО не выдает заключенному одеяло. «Матраса нет. Горячей воды тоже нет. Туалет не работает. В камере живет мышь, с которой Алексей делит печенье», — говорится в посте группы поддержки политзаключенного.

Библиотекарь СИЗО не выдает Горинову книги, утверждая, что в прошлый раз он одну из них не вернул. По информации соратников политзаключенного, это не так. Кроме того, следователь разрешил Горинову позвонить жене, но конвой дал ему только одну попытку, в ходе которой дозвониться не удалось. После этого Горинова перестали выводить к телефону.

«Мы требуем от УФСИН по Владимирской области соблюдать права заключенного Горинова и обеспечить ему должные условия содержания», — заявили его соратники, отметив, что соответствующие запросы уже отправлены. Они также призвали поддержать их жалобу и писать письма Горинову.

В июле 2022 года суд в Москве приговорил Алексея Горинова, у которого тяжелое хроническое заболевание легких, к семи годам колонии, признав его виновным в распространении «фейков» о российской армии. Поводом для дела стало предложение Горинова объявить минуту молчания «по жертвам происходящей военной агрессии в Украине» во время заседания совета депутатов. Правозащитники «Мемориала» признали Горинова политзаключенным.

Горинов ждет начала судебного разбирательства по второму уголовному делу, которое на него завели за разговоры о войне с сокамерниками. Ему предъявили обвинения по статье об «оправдании терроризма» (часть 1 статьи 205.2 УК).

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