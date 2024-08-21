Адам Кадыров, сын главы Чечни Рамзана Кадырова, опубликовал в сторис инстаграм фотографию с Владимиром Путиным. Снимок, судя по всему, был сделан во время визита Путина в Чечню. Кадыров никак не прокомментировал свою публикацию.

В сентябре 2023 года Рамзан Кадыров опубликовал видео, как его сын Адам избивает в СИЗО Никиту Журавеля, обвиняемого по делу о сожжении Корана. Глава Чечни тогда заявил, что гордится сыном.

После этого Адаму Кадырову присвоили множество региональных наград, звание Героя Чечни, а также назначили его на должность начальника отдела обеспечения безопасности главы республики. В апреле Кадыров-младший стал «куратором» Российского университета спецназа имени Владимира Путина.

Путин приехал в Чечню поздно вечером 20 августа. Как сообщали в Кремле, он посетил могилу Ахмата Кадырова и встретился с главой республики Рамзаном Кадыровым, его семьей и приближенными силовиками, а также с отправляющимися на войну добровольцами в Российском университете спецназа в Гудермесе.