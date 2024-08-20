Путин после визита в Беслан прилетел в Чечню
Источник: Meduza
Владимир Путин прибыл с визитом в Чечню, сообщил глава республики Рамзан Кадыров.
По его словам, в рамках визита запланирована «насыщенная программа».
На сайте Кремля о планах Путина посетить Чечню не сообщалось.
Во время визита в Беслан, куда Путин приехал впервые с 2008 года, он встретился с «Матерями Беслана». Вспоминая сентябрьский теракт 2004 года в школе, он заявил, что помощь террористам оказывали из-за границы. Во время поездки в Северную Осетию Путин также провел встречу с главой республики Сергеем Меняйло.