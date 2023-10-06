Сыну Кадырова, избившему арестованного в СИЗО, присвоили звание Героя Чечни

Сыну главы Чечни Адаму Кадырову, который избил в СИЗО арестованного по делу о сожжении Корана Никиту Журавеля, присвоили звание героя Чеченской Республики. Об этом сообщил депутат Госдумы Адам Делимханов.

Он назвал 15-летнего Адама Кадырова «ярким примером исключительно грамотного, всесторонне образованного и целеустремленного молодого человека», который «с самых юных лет проявлял лидерские и организаторские качества, всегда стремился к собственному развитию и никогда не тратил время понапрасну».

В посте Делимханова говорится, что Кадыров-младший «особенных успехов достиг в спортивном направлении, одержав ряд ярких и безоговорочных побед в рамках престижных турниров по смешанным единоборствам».

Никиту Журавеля задержали в мае 2023 года по делу об оскорблении чувств верующих. Следствие считает, что он по заданию украинских спецслужб сжег Коран на фоне Соборной мечети в Волгограде, после чего передал видеозапись своих действий сотруднику СБУ. Журавеля арестовали 22 мая, а через пять дней его доставили в СИЗО в Грозном.

В середине августа Журавель сообщил, что в СИЗО его избил Адам Кадыров. Во второй половине сентября глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором его сын избивает Журавеля. В комментарии к ролику глава республики сказал, что гордится поступком Адама.

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