Владимир Путин, приехавший с визитом в Чечню, посетил могилу Ахмата Кадырова и встретился с отправляющимися на войну добровольцами в Российском университете спецназа в Гудермесе, сообщает Кремль. А также стал почетным гражданином республики.

На могиле Ахмата Кадырова, которая была первым пунктом программы визита, Путин заявил, что погибший в теракте глава республики был его близким другом и назвал его «очень талантливым, выразительным и порядочным» человеком. «Много сделал для чеченского народа. Я думаю, что в значительной степени спас чеченский народ», — сказал Путин.

В университете спецназа, куда Путин приехал вслед за этим, он пообщался с добровольцами, собирающимися на фронт. «Вы принимаете для себя сложное решение. Одно дело — здесь в тире стрелять, а другое дело — подвергать свою жизнь и здоровье опасности. Но у вас есть внутренняя потребность защищать Отечество и мужество принять такое решение. Если вы приняли такое решение, то вы уже победили», — обратился Путин к добровольцам.

Вместе с этим Кадыров, как передает РИА Новости, заявил Путину, что в Чечне сформирован резерв из нескольких десятков тысяч обученных бойцов, готовых по приказу отправиться в зону боевых действий.

После университета спецназа Путин посетил новую мечеть имени пророка Исы в Грозном. Там глава республики Рамзан Кадыров и муфтий Салах Межиев вручили ему знак и удостоверение почетного гражданина Чечни.

Также Кадыров показал Путину макет нового района Грозного — имени Путина. В нем будут высотные жилые дома и объекты социальной инфраструктуры. С 2008 года в республике уже есть проспект Путина, который проходит в центральной части Грозного.

Владимир Путин последний раз был в Чечне в 2011 году, когда он находился в должности премьер-министра страны. После этого глава республики Рамзан Кадыров приглашал его в 2019 году. Путин ответил, что «обязательно приедет».

До визита в Грозный Путин — впервые с 2008 года — побывал в Северной Осетии и встретился с «Матерями Беслана». В этом году в начале сентября будет 20-летие теракта в бесланской школе. В разговоре с родственницами жертв Путин заявил, что террористы получали помощь из-за границы, и враги «продолжают пытаться раскачать нашу страну».

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