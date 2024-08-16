«Новая газета Европа»: в России начали замедлять YouTube после того, как платформа удалила 3600 аккаунтов российской пропаганды

Видеохостинг YouTube начали замедлять в России после того, как платформа в мае-июне 2024 года заблокировала рекордное число каналов с российской пропагандой, говорится в исследовании «Новой газеты Европы», выпущенном 16 августа.

Журналисты издания проанализировали ежеквартальные отчеты Threat Analysis Group (TAG), которые с 2020 года публикует подразделение специалистов кибербезопасности Google.

Согласно этим данным, с 2020 года в YouTube заблокировали около 9400 каналов, распространявших российскую пропаганду. Большинство из них — 8800 — удалили после начала полномасштабной войны в Украине.

«При этом пик блокировок пришелся на май и июнь 2024 года, когда был закрыт доступ к 38% от общего числа удаленных каналов», — пишет издание. Всего, по оценке журналистов, в этот период заблокировали около 3,6 тысячи аккаунтов российской пропаганды.

«Новая газета Европа» предполагает, что Роскомнадзор мог принять решение о замедлении работы YouTube в России в ответ на массовые блокировки российских каналов.

В России в июле-августе наблюдались перебои в работе YouTube. Источник «Медузы» на телекоммуникационном рынке говорил, что это связано с решением властей замедлить работу видеохостинга. При этом провайдер «Ростелеком» утверждал, что технические проблемы возникли в работе сервиса Google Global Cache, который помогает увеличивать скорость загрузки видео у пользователей. В Google ответили, что никаких технических проблем со стороны компании нет.

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