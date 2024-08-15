Следователь управления Следственного комитета по ЯНАО Александр Варапаев, который проводил проверку обстоятельств смерти Алексея Навального в колонии, вероятно, получил повышение — с апреля он подписывает документы в новой должности, обратила внимание «Верстка».

На сайте СК Варапаев еще до смерти Навального упоминался как следователь по особо важным делам. В такой же должности он был в феврале 2024 года и в марте, когда ему поручили провести проверку гибели Навального, подтвердила «Верстке» пресс-секретарь политика Кира Ярмыш.

Однако в апреле, когда директор ФБК Иван Жданов получил уведомление о продлении срока доследственной проверки в связи со смертью Навального, в подписи Варапаева уже было указано, что он замруководителя отдела по расследованию особо важных дел. Такая же должность указана у него в постановлении об отказе в возбуждении дела о смерти Навального.

В этой же должности Варапаев указан в постановлении, которое 15 августа опубликовали соратники Навального. Оно датировано 26 июля, в нем говорится об отказе в возбуждении уголовного дела в связи со смертью политика и описываются обстоятельства его гибели.

После смерти Навального в заполярной колонии его мать приехала в Салехард, но ей больше недели не отдавали тело сына. Она рассказывала, что следователи поставили ей ряд условий относительно того, где, когда и как она должна похоронить сына, и угрожали, что если она не согласится на тайные похороны, «они что-то сделают с телом». Иван Жданов уточнил, что следователем, шантажировавшим Людмилу Навальную, был Александр Варапаев.

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