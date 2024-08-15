«Нам прекрасно известно, что когда Алексею стало плохо, его повели в камеру ШИЗО. Что умирал он там, один» Юлия Навальная получила документ о смерти мужа. СК отказался возбуждать уголовное дело

В постановлении Следственного комитета по Ямало-Ненецкому автономному округу, которое получила команда Алексея Навального, говорится, что политик умер в медчасти после проведения реанимационных мероприятий, не давших результата. Его жена Юлия утверждает, что Навальный умирал в камере ШИЗО.

Убийство Навального отказались расследовать Алексей Навальный

Юлия Навальная получила постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в связи со смертью своего мужа, датированное 26 июля и подписанное следователем Александром Варапаевым. После смерти Навального мать политика, приехавшая в Салехард, рассказывала, что следователи, в числе которых был Варапаев, шантажировали ее, требуя провести тайные похороны под угрозой, что не отдадут ей тело сына.

В нем говорится, что 16 февраля состояние Навального на прогулке «резко ухудшилось», после чего его завели в помещение, а затем было принято решение поместить его в медицинскую часть и вызвать скорую. До прибытия скорой Навальному делали непрямой массаж сердца и искусственное дыхание. В 14:17 прибывшие врачи констатировали смерть.

«Нам прекрасно известно, что когда Алексею стало плохо, его повели не в медсанчасть, а обратно в камеру ШИЗО. Что умирал он там, один. Что в медсанчасть его отнесли уже без сознания. Что в последние минуты перед смертью он жаловался на острую боль в животе», — говорит Юлия Навальная. Подробностей того, откуда это стало известно, она не привела.

Следствие пришло к выводу, что смерть Навального «не носит криминальный характер» и явилась следствием «комбинированного заболевания», к которому отнесен ряд диагнозов: холецистит, панкреатит, межпозвоночная грыжа и другие. Далее в постановлении указано, что смерть «имеет аритмогенный характер», а пусковым фактором стало «критическое повышение артериального давления».

По словам Юлии Навальной, у политика не было при жизни никаких заболеваний сердца. «Скажите, вы как эту аритмию при вскрытии обнаружили-то? Нарушение ритма сердца невозможно установить посмертно», — говорит она. Врачи, которым Юлия Навальная показала диагноз, пришли к выводу, что тело ее мужа вскрывали, но ничего найти не смогли и написали про аритмию, «чтобы хоть что-то написать».

Кроме того, подозрение у соратников политика вызывает тот факт, что им не отдают его вещи, хотя проверка окончена. «Не отдают его одежду, книги, его блокноты и тетради с записями, не отдают даже нательный крестик. Мама Алексея, Людмила Ивановна, требует его с первого дня. Одно объяснение этому может быть. Единственное. Его убили, а теперь пытаются максимально замести следы», — говорит Юлия Навальная.

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Фото на обложке: Christoph Gollnow / dpa / Scanpix / LETA