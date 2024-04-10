Следствие продлило срок проверки в связи со смертью Алексея Навального до 20 апреля

Срок доследственной проверки в связи со смертью политика Алексея Навального продлен на 10 дней, до 20 апреля, сообщил директор ФБК Иван Жданов, опубликовавший уведомление от следственного управления по Ямало-Ненецкому автономному округу.

В уведомлении говорится, что в день смерти Навального 16 февраля была начата проверка (об этом сообщал и сам СК). На основе ее материалов было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Теперь это постановление отменено, сообщается в уведомлении. Материал проверки заново принят в производство 21 марта, а срок ее проведения продлен до 30 суток.

Уведомление подписано замруководителя отдела по расследованию особо важных дел, майором юстиции А.В. Варапаевым. Так же звали следователя, который, по словам матери Навального Людмилы Навальной, требовал, чтобы она похоронила сына тайно, когда она добивалась выдачи его тела в Салехарде.

«То есть никакой официальной информации от государства о причинах смерти Алексея Навального до сих пор нет», — написал Жданов.

О смерти Алексея Навального в колонии «Полярный волк» в поселке Харп Ямало-ненецкого автономного округа ФСИН сообщила 16 февраля. Источник телеканала RT назвал причиной смерти оторвавшийся тромб, однако никакого подтверждения этой информации не было. 17 февраля сотрудники колонии сообщили матери политика Людмиле Навальной, что он умер от «синдрома внезапной смерти». В медицинском заключении о смерти, полученном ей позже, говорилось, что политик умер по «естественным причинам».

Тело Навального его матери отдали только 24 февраля. До этого следователи шантажировали ее, выдвинув ей несколько условий — в частности, требовали, чтобы похороны политика прошли «тихо, в тайном режиме» и говорили, что «труп разлагается». Людмила Навальная от выполнения этих условий отказалась. Алексея Навального похоронили 1 марта на Борисовском кладбище в Москве.

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