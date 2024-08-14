«Гражданские не сопротивляются, мы их не трогаем». Украинские военные рассказали «Би-би-си» о наступлении в Курской области

ВСУ заранее подавили российские средства связи и наблюдения и подготовили коридор для прорыва в Курскую область, рассказал журналисту «Би-би-си» украинский солдат с позывным «Томаш».

Другой военный ВСУ заявил, что украинское наступление готовилось несколько месяцев. Его имя и позывной издание не называет, отметив, что военнослужащий находится на территории РФ и общался с корреспондентом «Би-би-си» через мессенджер.

«Сработал элемент неожиданности, — рассказал он. — Мы вошли очень легко, практически без сопротивления. В ночь на 6 августа границу пересекли первые группы, и было несколько направлений. Почти сразу мы вышли на западную окраину Суджи».

По словам собеседника издания, мирные жители Курской области не оказывают сопротивления ВСУ: «Российские гражданские не сопротивляются, мы их не трогаем. Но они относятся к нам либо резко негативно, либо вообще никак. Обманывают по поводу передвижений и дислокации российских войск».

За неделю боев в Курской области российским войскам не удалось остановить наступление ВСУ. Украинские бригады заняли город Суджа и продвинулись на запад региона. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский 14 августа заявил, что украинские войска завершили «поиск и уничтожение противника» в Судже. Украинское телевидение показало репортаж из города.

Минобороны РФ официально не признавало сдачу Суджи. Командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов, бойцов которого обвиняли в том, что они не оказали сопротивление при прорыве ВСУ, утверждал, что украинские войска не установили контроль над городом.

Вторжение ВСУ в Курскую область

Неделя боев в Курской области: украинское наступление замедлилось, но у российской армии не хватает сил, чтобы остановить ВСУ Зато в Донбассе ВС РФ все ближе к штурму двух крупных городов. Карта боев на 14 августа

Вторжение ВСУ в Курскую область

Неделя боев в Курской области: украинское наступление замедлилось, но у российской армии не хватает сил, чтобы остановить ВСУ Зато в Донбассе ВС РФ все ближе к штурму двух крупных городов. Карта боев на 14 августа