Bloomberg: из-за нехватки резервов новую мобилизацию в России могут объявить до конца 2024 года

Российская армия не успевает восполнять потери на передовой, которые достигли максимума с начала полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на три источника, близкие к Кремлю и Минобороны РФ.

По словам одного из собеседников агентства, российские регионы не выполняют в среднем более трети квот на призыв, несмотря на значительно выросшие выплаты для контрактников.

Россия располагает сотнями тысяч солдат на фронте на востоке и юге Украины, где бои в основном зашли в тупик, но неспособность ВС РФ отразить наступление ВСУ в Курской области и восстановить контроль над границей выявила нехватку оборонительных резервов, пишет Bloomberg.

Складывающаяся ситуация может вынудить власти России провести новую мобилизацию, говорят два источника агентства. Один чиновник заявил, что Кремль может преподнести ее как «ротацию», чтобы дать отдых военным на передовой. Другой утверждает, что приказ о мобилизации может быть отдан уже в конце 2024 года.

В сентябре 2022 года Владимир Путин объявил в России так называемую «частичную мобилизацию», в рамках которой в армию были призваны 300 тысяч человек. В конце октября президент сказал, что мобилизация завершена, но соответствующего указа не подписал. С тех пор власти неоднократно заявляли, что новой мобилизации в России не будет. Последний раз Путин говорил об этом в июне 2024 года. На фоне вторжения ВСУ в Курскую область он заявил, что число желающих заключить контракты с Минобороны РФ только выросло.

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