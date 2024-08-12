Украинские спецназовцы опубликовали видео, снятые в центре Суджи. Они утверждают, что город перешел под контроль ВСУ

Военные из отряда специального назначения «Bravo Team» ВСУ опубликовали два ролика, как утверждается, из центра Суджи. На одном из видео украинский военнослужащий заявляет, что в городе нет российских военных, и показывает тело убитого военнослужащего РФ.

«Город Суджа под контролем ВСУ, слава всем бригадам и батальонам, которые принимали в этом участие», — говорится в подписи к видео.

По данным «Медузы» и «Важных историй», ролик был снят у магазина «Галерея окон» на улице Карла Маркса в Судже, примерно в 500 метрах от здания администрации города.

В другом ролике украинские военные едут на бронетранспорте по улице. По их словам, они проезжают центральную площадь Суджи. Когда были сняты видео, неизвестно.

Наступление ВСУ в Курской области продолжается уже неделю. Власти Украины 12 августа впервые официально подтвердили операцию. По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, украинская армия контролирует около тысячи квадратных километров территории РФ. Россия это заявление не комментировала.

По оценкам властей Курской области, по состоянию на 12 августа ВСУ контролируют 28 населенных пунктов региона. Украинский OSINT-проект DeepState утверждает, что ВСУ взяли под свой контроль около 44 населенных пунктов области. По оценке «Медузы», украинская армия контролирует в регионе более 30 населенных пунктов.